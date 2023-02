È morta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi. La figlia Rosanna: "Buon viaggio" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lucia Zagaria, 85 anni, è morta. La moglie di Lino Banfi e mamma di Rosanna si è spenta dopo una lunga malattia di cui il Lino e Rosanna hanno spesso parlato nelle interviste che hanno rilasciato nel corso degli anni. A comunicare la... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 febbraio 2023), 85 anni, è. Ladie mamma disi è spenta dopo una lunga malattia di cui ilhanno spesso parlato nelle interviste che hanno rilasciato nel corso degli anni. A comunicare la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Grandissimo dolore per Lino Banfi, è morta l'amata moglie Lucia - Gazzettino : Lino Banfi, morta la moglie Lucia Zagaria: era malata di Alzheimer. Il dolore della figlia Rosanna - news24_city : Lutto per Lino Banfi, è morta sua moglie Lucia Zagaria. Da tempo era malata di Alzheimer - albatelari2 : La figlia Rosanna ha dato da poco l'annuncio su IG. E' morta la signora Lucia Zagaria moglie di #Linobanfi Condoglianze ?? #22Feb - goccedicristall : Non ci credo è morta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi ?? -