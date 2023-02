È morta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi: da tempo lottava contro l’Alzheimer (video) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È morta la moglie di Lino Banfi, Lucia Zagaria, 85 anni, malata da tempo. A darne l’annuncio la figlia Rosanna Banfi in un post su Instagram, dove pubblica una sua foto da giovane in bianco e nero mentre mangia un gelato sorridente. “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”, ha scritto Rosanna. La donna, 85 anni, da tempo era malata di Alzheimer. Lucia Lagrasta, da sposata Zagaria (vero nome del marito Pasquale da sempre conosciuto come Lino Banfi) e l’attore Banfi erano sposati da oltre 60 anni. La moglie di Lino Banfi era malata da tempo Lucia ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Èladi, 85 anni, malata da. A darne l’annuncio la figlia Rosannain un post su Instagram, dove pubblica una sua foto da giovane in bianco e nero mentre mangia un gelato sorridente. “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”, ha scritto Rosanna. La donna, 85 anni, daera malata di Alzheimer.Lagrasta, da sposata(vero nome del marito Pasquale da sempre conosciuto come) e l’attoreerano sposati da oltre 60 anni. Ladiera malata da...

