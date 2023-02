È morta Lucia Lagrasta, moglie di Lino Banfi: l’annuncio di Rosanna Banfi, l’omaggio di Salvini (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È morta Lucia Lagrasta, moglie di Lino Banfi, con il quale sono stati sposati per quasi 61 anni, era da tempo malata di Alzheimer: il ricordo di Rosanna Banfi, l’omaggio di Matteo Salvini Lucia Lagrasta, adorata moglie di Lino Banfi, è morta nella notte all’età di 85 anni dopo una lunga malattia. Lo ha annunciato la figlia Rosanna Banfi sui social, con una foto che ritrae la madre in gioventù: «Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio». I funerali saranno celebrati domani, 23 febbraio, alle ore 12 presso la ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Èdi, con il quale sono stati sposati per quasi 61 anni, era da tempo malata di Alzheimer: il ricordo didi Matteo, adoratadi, ènella notte all’età di 85 anni dopo una lunga malattia. Lo ha annunciato la figliasui social, con una foto che ritrae la madre in gioventù: «Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio». I funerali saranno celebrati domani, 23 febbraio, alle ore 12 presso la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Lutto per Lino Banfi, è morta la moglie Lucia. Malata da tempo, Lucia Lagrasta, da sposata Zagaria (vero cognome de… - fanpage : Grandissimo dolore per Lino Banfi, è morta l'amata moglie Lucia - fanpage : È morta Lucia Zagaria, la moglie di #LinoBanfi - GossipNews_it : Lutto per Lino Banfi, è morta la moglie Lucia - BigaroniSilvia : RT @IlPaoloGiordano: È morta la moglie di Lino Banfi. Si erano conosciuti 71 anni fa. Oggi lui non è Nonno Libero, Oronzo Canà, il commissa… -