E’ morta la moglie di Lino Banfi: malata da tempo Lucia Zagaria (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’ morta in queste ore la moglie di Lino Banfi: la donna era malata da tempo e lo stesso attore aveva espresso più volte il dolore per la sua malattia. E’ venuta a mancare la moglie di Lino Banfi, Lucia Zagaria: era malata da tempo di Alzheimer. A dare la terribile notizia è stata la figlia Rosanna. Con un post sui social ha salutato la mamma, augurandole un buon viaggio. L’attore era legato alla donna da oltre 60 anni. Un matrimonio felice che ha portato alla nascita di due figli. Proprio Banfi, in una vecchia intervista rilasciata al settimanale Intimità, aveva parlato della sua amata e del desiderio che aveva manifestato a papa ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’in queste ore ladi: la donna eradae lo stesso attore aveva espresso più volte il dolore per la sua malattia. E’ venuta a mancare ladi: eradadi Alzheimer. A dare la terribile notizia è stata la figlia Rosanna. Con un post sui social ha salutato la mamma, augurandole un buon viaggio. L’attore era legato alla donna da oltre 60 anni. Un matrimonio felice che ha portato alla nascita di due figli. Proprio, in una vecchia intervista rilasciata al settimanale Intimità, aveva parlato della sua amata e del desiderio che aveva manifestato a papa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : È morta Lucia Zagaria, la moglie di #LinoBanfi - Agenzia_Ansa : Lutto per Lino Banfi, è morta la moglie Lucia. Malata da tempo, Lucia Lagrasta, da sposata Zagaria (vero cognome de… - fanpage : Grandissimo dolore per Lino Banfi, è morta l'amata moglie Lucia - bluekkhyun : - nad incazzata perché da un campo nomade è finita a milano in casa dei genitori stra ricchi del fidanzato per poi… - realk_3 : RT @fanpage: È morta Lucia Zagaria, la moglie di #LinoBanfi -