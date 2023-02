È morta la moglie di Lino Banfi, Lucia, a 85 anni – Riposa in pace (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Oggi è venuta a mancare Lucia Zagaria, 85 anni, moglie di Lino Banfi e mamma della loro figlia Rossella. Una perdita dolorosa che ha lasciato un vuoto incolmabile a famiglia, amici e conoscenti. A darne l’annuncio è stata la figlia, Rossella, su Instagram che ha postato una foto della mamma da giovane e ha scritto: ”Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio.” View this post on Instagram A post shared by Rosanna Banfi (@rosannaBanfi) Lucia è venuta a mancare questa notte al Campus Bio Medico di Roma, dove era in cura da anni, secondo le notizie. Era da tempo malata di alzheimer e la malattia aveva impattato anche tutti coloro che le stavano accanto, che portavano dentro un grande ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Oggi è venuta a mancareZagaria, 85die mamma della loro figlia Rossella. Una perdita dolorosa che ha lasciato un vuoto incolmabile a famiglia, amici e conoscenti. A darne l’annuncio è stata la figlia, Rossella, su Instagram che ha postato una foto della mamma da giovane e ha scritto: ”Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio.” View this post on Instagram A post shared by Rosanna(@rosannaè venuta a mancare questa notte al Campus Bio Medico di Roma, dove era in cura da, secondo le notizie. Era da tempo malata di alzheimer e la malattia aveva impattato anche tutti coloro che le stavano accanto, che portavano dentro un grande ...

