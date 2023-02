"È gratis", "Qualunquista". Scontro Conte-Calenda sul Superbonus (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidente del Movimento 5 Stelle attacca il governo Meloni, definendo il provvedimento "gratis per le famiglie". Il leader di Azione replica: "Costa 120 miliardi per lo Stato" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidente del Movimento 5 Stelle attacca il governo Meloni, definendo il provvedimento "per le famiglie". Il leader di Azione replica: "Costa 120 miliardi per lo Stato"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : L’essenza del pensiero qualunquista. Non esiste qualcosa che è gratis per le famiglie e costa 120 mld per lo Stato.… - ultimora_pol : Carlo #Calenda replica a #Conte: “L’essenza del pensiero qualunquista. Non esiste qualcosa che è gratis per le fami… - Hrodsanto : RT @CarloCalenda: L’essenza del pensiero qualunquista. Non esiste qualcosa che è gratis per le famiglie e costa 120 mld per lo Stato. Per l… - armdigennaro : RT @mariamacina: L’essenza del pensiero qualunquista. Non esiste qualcosa che è gratis per le famiglie e costa 120 mld per lo Stato. Lo Sta… - anteo75 : RT @CarloCalenda: L’essenza del pensiero qualunquista. Non esiste qualcosa che è gratis per le famiglie e costa 120 mld per lo Stato. Per l… -