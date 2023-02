“È finita a un passo dal matrimonio”. La coppia vip rompe all’improvviso: “Lei con un altro” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un’altra coppia famosa si è sfasciata e non sembrano esserci possibilità di una ricucitura dei rapporti. La notizia è arrivata da fonti molto attendibili e hanno deluso non poco migliaia e migliaia di fan. Questi ultimi stavano sognando il matrimonio dei due, dato che circa un anno fa c’era stata la proposta ufficiale, invece si è materializzato l’evento peggiore con la rottura del legame amoroso. Parliamo di Avril Lavigne, che non ha più un fidanzato, essendosi lasciata proprio in questi giorni difficili per loro. Come detto poco fa, Avril Lavigne era pronta col suo fidanzato a convolare a nozze ma hanno poi improvvisamente capito che non stessero più bene insieme e la decisione finale è stata quella di separarsi. Hanno adesso intrapreso delle strade differenti e addirittura si è vociferato che lei sia già uscita insieme ad un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un’altrafamosa si è sfasciata e non sembrano esserci possibilità di una ricucitura dei rapporti. La notizia è arrivata da fonti molto attendibili e hanno deluso non poco migliaia e migliaia di fan. Questi ultimi stavano sognando ildei due, dato che circa un anno fa c’era stata la proposta ufficiale, invece si è materializzato l’evento peggiore con la rottura del legame amoroso. Parliamo di Avril Lavigne, che non ha più un fidanzato, essendosi lasciata proprio in questi giorni difficili per loro. Come detto poco fa, Avril Lavigne era pronta col suo fidanzato a convolare a nozze ma hanno poi improvvisamente capito che non stessero più bene insieme e la decisione finale è stata quella di separarsi. Hanno adesso intrapreso delle strade differenti e addirittura si è vociferato che lei sia già uscita insieme ad un ...

