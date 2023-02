E’ ancora guerra tra Barbara D’urso e Maria De Filippi: quello che è accaduto a Pomeriggio 5 conferma tutto! (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non è la prima volta che si parla di una non grande simpatia tra le due conduttrici Mediaset. Quelle che prima potevano essere pettegolezzi in queste ore hanno trovato conferma, soprattutto dopo la messa in onda di Pomeriggio 5. Barbara D’urso e Maria De Filippi non proverebbero molta simpatia e ciò che è successo oggi L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non è la prima volta che si parla di una non grande simpatia tra le due conduttrici Mediaset. Quelle che prima potevano essere pettegolezzi in queste ore hanno trovato, soprattutto dopo la messa in onda di5.Denon proverebbero molta simpatia e ciò che è successo oggi L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... monicabertini : Ancora una volta al fianco di #unitedonlus per sostenere le importanti cause che ogni anno vengono sposate. Quest’… - GiovaQuez : La presidente Maia Sandu ha invitato Biden a visitare la Moldavia. 'Nella difficile situazione in cui ci troviamo,… - eugenio_cau : Tra un paio di giorni sarà un anno dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina ma ancora in Italia il dibattito s… - TreTsun : RT @GiovaQuez: La presidente Maia Sandu ha invitato Biden a visitare la Moldavia. 'Nella difficile situazione in cui ci troviamo, con una g… - LiberataItalia : RT @mantovanimg: Le immagini che stanno rendendo Giorgia Meloni ancora più odiata dagli italiani. Da un lato, lady Aspen prova ancora ad at… -