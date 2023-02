È allergico al gatto e chiede alla fidanzata di cederlo: lei va via con l'animale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Avere un amico a quattro zampe in casa dovrebbe essere sempre un piacere, ma esistono casi in cui la presenza di un animale tra le mura domestiche innesca diatribe di coppia. È il caso di un ragazzo inglese, che prima ha accolto in casa la... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Avere un amico a quattro zampe in casa dovrebbe essere sempre un piacere, ma esistono casi in cui la presenza di untra le mura domestiche innesca diatribe di coppia. È il caso di un ragazzo inglese, che prima ha accolto in casa la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Trendolizer : Lui è allergico e chiede alla fidanzata di cedere il gatto: la donna e il quattrozampe se ne vanno di casa… - slaayseok : Per me il trauma più grande è stato scoprire che Venti è allergico al pelo del gatto - Loos60754886 : @beik94 @frafruh Già sentirti parlare così nei confronti del tuo gatto la dice lunga sul tuo amore per lui. Se sei… - frafruh : @beik94 allora la mia allergologa una volta mi ha detto che il pelo di gatto funge da catalizzatore, se sei allergi… - beik94 : Ho preso un gatto un mese fa, ma sto cominciando ad accorgermi di essere forse allergico. Come cazzo faccio? -