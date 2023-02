Dzeko | un mese a secco di gol La Champions League per ritrovare la via

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Edinsembra sia in vantaggio su Romelu Lukaku per partire da titolare contro il Porto (vedi probabile formazione). Simone Inzaghi vuole dare fiducia al bosniaco, che inha deluso poche volte. BUIO – Dal 18 gennaio Edinnon segna con la maglia dell’Inter. La partita di Supercoppa Italiana è stata l’ultima in cui il bosniaco ha colpito, poi il vuoto. Al ritorno dallo stop per i Mondiali i presupposti non sembravano affatto questi: il Napoli ancora oggi paga per la testa del Cigno. Nonostante questo però è mancata la continuità, così come per tutta la squadra. Tre partite da titolare su sei, mai rimasto in panchina per novanta minuti, eppure la via della rete è andata completamente smarrita. Il calo delle ultime settimane è stato evidente, soprattutto in occasione del pari con la Sampdoria e ...