Dybala rischia una sospensione per gli avvenimenti della Juventus (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paulo Dybala è stato interrogato martedì dalla polizia italiana nell’ambito di un’indagine sulle discutibili pratiche contabili e di trasferimento della Juventus. L’attaccante della Roma rischia addirittura una sospensione sportiva se verrà riconosciuto colpevole di qualsiasi illecito Probabilmente Mourinho avrebbe preferito prepararsi diversamente per il secondo turno dei play-off di Europa League tra Roma e Salisburgo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Pauloè stato interrogato martedì dalla polizia italiana nell’ambito di un’indagine sulle discutibili pratiche contabili e di trasferimento. L’attaccanteRomaaddirittura unasportiva se verrà riconosciuto colpevole di qualsiasi illecito Probabilmente Mourinho avrebbe preferito prepararsi diversamente per il secondo turno dei play-off di Europa League tra Roma e Salisburgo L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Dybala interrogatorio segreto in Finanza. 'Adesso rischia un mese di squalifica' [di Matteo Pinci, Giuseppe Scarpa] - mirkonicolino : (#Repubblica) #Dybala rischia un mese di squalifica. L’argentino ascoltato ieri dalla GdF in merito a 3,7 milioni c… - infoitsport : Dybala rischia una squalifica e non solo lui - infoitsport : Dybala interrogato dalla Guardia di Finanza, rischia un mese di squalifica - infoitsport : Roma, Dybala interrogato dalla Gdf: ecco cosa rischia l’argentino -