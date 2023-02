Dybala interrogatorio segreto in Finanza. "Adesso rischia un mese di squalifica" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il giocatore è stato ascoltato per un'ora e mezza, "come persona informata dei fatti, su alcuni aspetti emersi durante l'inchiesta "Prisma" sui conti della Juventus Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il giocatore è stato ascoltato per un'ora e mezza, "come persona informata dei fatti, su alcuni aspetti emersi durante l'inchiesta "Prisma" sui conti della Juventus

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Dybala interrogatorio segreto in Finanza. 'Adesso rischia un mese di squalifica' [di Matteo Pinci, Giuseppe Scarpa] - GennaroSerra : Piove sul bagnato in casa degli incolori! #Juvemerda - juve_magazine : JUVENTUS - Interrogatorio segreto per Dybala, spunta una carta 'Ronaldo-Bis': l'argentino rischia un mese di stop - InterMagazine2 : JUVENTUS - Interrogatorio segreto per Dybala, spunta una carta 'Ronaldo-Bis': l'argentino rischia un mese di stop - Ecatetriformis : RT @Open_gol: Il calciatore si sarebbe accordato con i bianconeri per avere 3 milioni di euro. Gli inquirenti sospettano una seconda carta… -