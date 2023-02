Dybala interrogato dalla Finanza per l'inchiesta plusvalenze Juve (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA - Ieri mattina, martedì 21 febbraio, il fantasista argentino della Roma Paulo Dybala è stato ascoltato per un'ora e mezza dagli agenti della Guardia di Finanza. Gli inquirenti, arrivati da Torino ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA - Ieri mattina, martedì 21 febbraio, il fantasista argentino della Roma Pauloè stato ascoltato per un'ora e mezza dagli agenti della Guardia di. Gli inquirenti, arrivati da Torino ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Perchè la Guardia di Finanza, come rivela #Repubblica, ha interrogato in segreto #Dybala coinvolto in entrambe le m… - sportmediaset : Prisma, Dybala interrogato dalla GdF: dubbi su un accordo da 3 milioni #Dybala #Juventus #Prisma - CorSport : ????? #Dybala interrogato dalla finanza ?? Inchiesta plusvalenze #Juventus ?? I sospetti della procura di Torino - rommmmme : RT @CalcioFinanza: #Juventus, #Dybala interrogato dalla Guardia di Finanza sulla 'manovra stipendi': dubbi su un risarcimento da 3 milioni.… - tratto_da : RT @sportface2016: Inchiesta #Juventus, 'La Repubblica': Paulo #Dybala interrogato a Roma dalla Guardia di Finanza come persona informata s… -