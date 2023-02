Dybala interrogato dalla Finanza per il caso plusvalenze della Juventus (Di mercoledì 22 febbraio 2023) . Il calciatore della Roma, fino allo scorso anno con i bianconeri, è stato interrogato dalla Guardia di Finanza in merito all’indagine della Procura di Torino sul caso plusvalenze. Dybala plusvalenze L’attaccante della Roma, fino allo scorso anno con la maglia della Juventus, è stato chiamato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) . Il calciatoreRoma, fino allo scorso anno con i bianconeri, è statoGuardia diin merito all’indagineProcura di Torino sulL’attaccanteRoma, fino allo scorso anno con la maglia, è stato chiamato ... TAG24.

