Dybala e l'inchiesta della Procura, ecco come è ora la situazione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La serenità di chi si sente con la coscienza a posto. Paulo Dybala oggi ha pubblicato una foto del suo cane, che festeggiava il compleanno , e poi ha pensato soltanto ad allenarsi con la Roma per ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La serenità di chi si sente con la coscienza a posto. Paulooggi ha pubblicato una foto del suo cane, che festeggiava il compleanno , e poi ha pensato soltanto ad allenarsi con la Roma per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Plusvalenze #Juve, Dybala sentito a Roma sul suo addio ai bianconeri - GoalItalia : Caso Juve, Dybala interrogato dalla Guardia di Finanza: ascoltato per un'ora e mezza come ‘persona informata dei f… - sportli26181512 : Dybala e l'inchiesta della Procura, ecco come è ora la situazione: Con le indagini ancora in corso, anche a livello… - infoitsport : Juventus, inchiesta Prisma: sentito Paulo Dybala - TweetNotizie : Juventus, inchiesta Prisma: sentito Paulo Dybala -