D’Urso | “Il caso plusvalenze? Le intercettazioni sui dirigenti della Juventus sono la fotografia di quello che facevano per tirare avanti Vi spiego la posizione del Napoli' '

A Radio CRC, nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Bruno D'Urso, magistrato. Queste le sue parole: "Il Napoli la squadra più onesta come dice De Laurentiis? Ne stiamo parlando in una giornata in cui dovremmo pensare ad altro, alla bravura di questo Napoli. -afferma D'Urso - Il Napoli dal processo di Torino ne è uscito perché gli elementi non consentivano di andare avanti nè nel procedimento disciplinare nè in quello penale. Il Napoli nel procedimento riguardante la Juventus non è tirato in ballo. Le intercettazioni dei dirigenti della Juventus sono la fotografia di quello che facevano per tirare avanti."

