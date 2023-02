Due donne paralizzate tornano a muovere le braccia grazie a una terapia rivoluzionaria (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’ictus è una patologia cerebrovascolare che può causare danni neurologi permanenti. In Italia rappresenta la prima causa di disabilità, la seconda di demenza e la terza di morte. Ad essere colpiti ogni anno nel... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’ictus è una patologia cerebrovascolare che può causare danni neurologi permanenti. In Italia rappresenta la prima causa di disabilità, la seconda di demenza e la terza di morte. Ad essere colpiti ogni anno nel...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Due donne hanno recuperato l'uso del braccio e parzialmente anche della mano, rimasti paralizzati dopo un ictus, gr… - Faronna64 : RT @Mina_Titti_2011: Potrei fare copia e incolla con quanto sotto sul GIOCO DELL’OCA sono due mesi che siamo sulla stessa casella di #opzio… - Cavatappi6 : @TELADOIOLANIUS tutto fatto da Biden? Wow Mentre in Cecenia, in Georgia, in Moldavia, in Siria e due volte in Ucrai… - RobiWanKenobi3 : @denischamp @andreadelogu @redazioneiene @m_hunziker Sono gusti, a me non piacciono le donne con la faccia cosi rif… - ventodigrecale : Leggendo questo saggio per la tesi e mi rendo sempre più conto di quanto non solo sia misogina ma pure sbagliata l'… -