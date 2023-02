Droga e prostituzione: 6 arresti e 8 indagati a piede libero (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Droga e sfruttamento della prostituzione: 6 arresti tra Napoli e Telese Terme. Indagate 8 persone a piede libero. Droga e sfruttamento della prostituzione. Questa mattina, in Napoli e Telese Terme (BN), i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio (BN), hanno eseguito una ordinanza applicativa di misura cautelare personale a carico di 6 persone. Di queste due con custodia cautelare in carcere e quattro con sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari. Il provvedimento emesso a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento. Ad emetterlo il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, . Destinatarie della custodia cautelare in carcere due ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023)e sfruttamento della: 6tra Napoli e Telese Terme. Indagate 8 persone ae sfruttamento della. Questa mattina, in Napoli e Telese Terme (BN), i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio (BN), hanno eseguito una ordinanza applicativa di misura cautelare personale a carico di 6 persone. Di queste due con custodia cautelare in carcere e quattro con sottoposizione alla misura deglidomiciliari. Il provvedimento emesso a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento. Ad emetterlo il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, . Destinatarie della custodia cautelare in carcere due ...

