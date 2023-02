Dritto e Rovescio, domani sera su Rete4 Paolo del debbio intervista Giuseppe Conte, ed affronta diversi temi d’attualità (Di mercoledì 22 febbraio 2023) domani sera, giovedì 23 febbraio, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, Paolo Del debbio intervista il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in merito ai principali temi di politica nazionale e internazionale: dal conflitto russo-ucraino, tra il ruolo dell’Italia e il rischio di una escalation, al reddito di cittadinanza, fino al Superbonus. Nel corso della puntata, un approfondimento verrà dedicato proprio alla modifica di quest’ultima misura e alle sue conseguenze. E ancora, focus sulla sicurezza nel nostro Paese. Infine, una pagina dedicata agli alimenti derivati da insetti, come ad esempio l’hamburger prodotto con farina di grillo arrivato da ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 febbraio 2023), giovedì 23 febbraio, in primata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “”,Delil Presidente del Movimento 5 Stellein merito ai principalidi politica nazionale e internazionale: dal conflitto russo-ucraino, tra il ruolo dell’Italia e il rischio di una escalation, al reddito di cittadinanza, fino al Superbonus. Nel corso della puntata, un approfondimento verrà dedicato proprio alla modifica di quest’ultima misura e alle sue conseguenze. E ancora, focus sulla sicurezza nel nostro Paese. Infine, una pagina dedicata agli alimenti derivati da insetti, come ad esempio l’hamburger prodotto con farina di grillo arrivato da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttotv_info : Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, ospiti di giovedì 23 febbraio 2023 - AndreaIacoponi : @claudiafusani @tiscalinews Che poveretta…domani sera ti aspettiamo a dritto e rovescio per altre figure di merda - raffa2704 : RT @GiorgiaMeloni: Vi ripropongo la mia intervista andata in onda poco fa a Dritto e Rovescio. Buona serata. - MarzialeGallig1 : @Montecitorio @Fontana3Lorenzo @fmollicone @CD_cultura Invece di vedere film, COME MAI NON PARTECIPATE AI: Talk Sch… - AntottoG : @TomPowers82 Sì, sono state solo impressioni dettate da una partita. Non mi ha convinto il rovescio, per il resto d… -