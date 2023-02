Dove vedere in tv i Test di F1 a Sakhir | programma | canale | orari | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ancora poche ore e la stagione 2023 della Formula Uno finalmente prenderà il via. Non è ancora tempo di qualifiche e gare, ma si inizierà con l’importantissima tre-giorni didi(Bahrein). Da domani, giovedì 23 febbraio, fino a sabato 25, vedremo in azione tutte le nuove monoposto e inizieremo a farci una idea un po’ più chiara dei valori che vedremo in pista all’esordio. Un esordio che sarà sullo stesso tracciato posizionato nel deserto a pochi chilometri dalla capitale Manama, ma per quello dovremo attendere il fine settimana del 5 marzo. Per il momento ci attendono tre giornate di lavoro e una mole di prove notevoli. I piloti potranno girare per ben 28 ore e 30 minuti complessivi e fare quindi la conoscenza con le nuove monoposto. La curiosità, inutile girarci attorno, è massima. Vedremo come avranno lavorato nel corso dell’inverno ...