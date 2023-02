Dopo un 2022 disastroso (lo dice il report Ilga Europe), continua il trend dei politici contro la comunità Lgbtq (Di mercoledì 22 febbraio 2023) «Accetterei con dispiacere la notizia di un figlio gay. Un padre etero vorrebbe che il figlio fosse come lui». A rispondere in questo modo a Francesca Fagnani che ieri sera debuttava in prima serata con la sua trasmissione Belve, è il Presidente del Senato Ignazio La Russa immediatamente ripreso da tutta l’opposizione, a cominciare da Alessandro Zan, promotore del disegno di legge contro l’omotransfobia, mai approvato. Alessandra Amoroso, ospite da Mara Venier, si schiera: «Bisogna approvare la legge Zan» ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 febbraio 2023) «Accetterei con dispiacere la notizia di un figlio gay. Un padre etero vorrebbe che il figlio fosse come lui». A rispondere in questo modo a Francesca Fagnani che ieri sera debuttava in prima serata con la sua trasmissione Belve, è il Presidente del Senato Ignazio La Russa immediatamente ripreso da tutta l’opposizione, a cominciare da Alessandro Zan, promotore del disegno di leggel’omotransfobia, mai approvato. Alessandra Amoroso, ospite da Mara Venier, si schiera: «Bisogna approvare la legge Zan» ...

