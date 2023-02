Dopo Milano, il maritozzo conquista il mondo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Se un tempo per mangiarne uno bisognava andare a Roma, magari da Regoli, e magari la mattina presto, perché Dopo le 10 era praticamente impossibile trovarne, oggi il maritozzo è ovunque, e spopola nelle mille verisone che la moda ha costruito intorno a questo lievitato morbido ripieno di panna suadente, dalle dimensioni ciclopiche e dalla goduria acclarata. La bomba ripiena ha conquistato Milano, grazie alla visione di Ilaria Puddu, che ne ha fatta un’icona di comunicazione e un oggetto del desiderio, simbolo di instagrammabilità nelle sue pasticcerie inconsuete dal nome evocativo, Gelsomina, dove tutto è al posto giusto per diventare il simbolo di una tendenza in divenire. Persino lei, all’inizio si chiedeva come mai le ragazze bon chic bon genre della Milano bene si lasciassero andare a questa non ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Se un tempo per mangiarne uno bisognava andare a Roma, magari da Regoli, e magari la mattina presto, perchéle 10 era praticamente impossibile trovarne, oggi ilè ovunque, e spopola nelle mille verisone che la moda ha costruito intorno a questo lievitato morbido ripieno di panna suadente, dalle dimensioni ciclopiche e dalla goduria acclarata. La bomba ripiena hato, grazie alla visione di Ilaria Puddu, che ne ha fatta un’icona di comunicazione e un oggetto del desiderio, simbolo di instagrammabilità nelle sue pasticcerie inconsuete dal nome evocativo, Gelsomina, dove tutto è al posto giusto per diventare il simbolo di una tendenza in divenire. Persino lei, all’inizio si chiedeva come mai le ragazze bon chic bon genre dellabene si lasciassero andare a questa non ...

