Dopo le community WhatsApp arrivano le newsletter, a cosa serviranno (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le community WhatsApp sono state tra le ultime novità messe a disposizione per il servizio di messaggistica. Ora, in linea con lo scopo comunicativo dello strumento appena citato, sarebbero pronte a far capolino anche le newsletter. Per quanto non si abbia l’assoluta certezza di questa specifica nomenclatura, ecco che sull’ultima beta del Play Store siglata con la versione 2.23.5.3 è comparsa proprio una novità di rilievo che da l’idea di una newsletter appunto, come sottolineato anche dall’informatore WABetaInfo. Esattamente come nel caso delle community WhatsApp già note, le newsletter saranno uno strumento uno a molti e saranno pensate come canale di trasmissione di informazioni da parte di amministratori locali, associazioni sportive o organizzazioni di varia ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lesono state tra le ultime novità messe a disposizione per il servizio di messaggistica. Ora, in linea con lo scopo comunicativo dello strumento appena citato, sarebbero pronte a far capolino anche le. Per quanto non si abbia l’assoluta certezza di questa specifica nomenclatura, ecco che sull’ultima beta del Play Store siglata con la versione 2.23.5.3 è comparsa proprio una novità di rilievo che da l’idea di unaappunto, come sottolineato anche dall’informatore WABetaInfo. Esattamente come nel caso dellegià note, lesaranno uno strumento uno a molti e saranno pensate come canale di trasmissione di informazioni da parte di amministratori locali, associazioni sportive o organizzazioni di varia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fainformazione : WhatsApp prepara le Newsletter. Ecco cosa sono e come funzioneranno Torna a sorprendere WhatsApp che, dopo il lanc… - fainfoscienza : WhatsApp prepara le Newsletter. Ecco cosa sono e come funzioneranno Torna a sorprendere WhatsApp che, dopo il lanc… - DC_Desiiree : @Francy120190 A me invece come al solito mi dice di limitare i voti per proteggere la community però mi fa votare subito dopo - FrancoCoia : RT @CarloBotta_: CHI DÀ UNA MANO a ritrovare la community dispersa dopo l'ennesima chiusura del profilo, reo di eccessiva verità? Grazie. - B_Gianky : RT @intoscana: 24-26 febbraio 2023 la grande community della danza internazionale si incontra alla Fortezza da Basso di Firenze. Sarà la pr… -