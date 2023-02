Dopo Belve | arrivano le “spiegazioni” del Presidente La Russa

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ildel Senato Ignazio Lale sue rivelazioni ella trasmissione, e le forti critiche ricevute, cerca di risollevarsi in un’intervista al Corriere Della Sera: Sui figli gay avrei dovuto dire “non lo so”. L’importante è rispettare l’identità altrui. Lasu donne e omosessuali Ignazio La– Ph Credit Globalist.itIldel Senato scuote la testale critiche che gli sono state rivolte. Polemiche nate al seguito di alcune rivelazioni trapelate dal programmain cui rispondeva che avere un figlio gay sarebbe stato per lui un “dispiacere”. Parole che hanno scatenato l’opinione pubblica e ora nelle colonne del Corriere Della Sera Larisponde alle accuse di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiDue : Tanto lo sappiamo che tu non dormiiii, dormiiii, dormiiii, quindi ci vediamo a #StaseraCèCattelan caro… - SimoneAlliva : Nel 2019 Giorgio Mulé, Forza Italia, imitò #LaRussa che aveva gridato al collega M5S Alberto Airola la parola droga… - lumosolem__ : RT @_mattia_meli: la faccia di Francesca Fagnani dopo le parole di Ignazio La Russa MI STO PISCIANDO SOTTO #Belve - misiagentiles : '#LaRussa dovrebbe dimettersi'. L'opposizione attacca dopo #Belve. Da @pdnetwork a #EuropaVerde parole dure sul pre… - nicolasavoia : Il primo appuntamento in 1ª serata di #Belve segna 839.000 4,53% Credo e penso che la lunga durata della trasmissio… -

Il debutto della nuova edizione diapprodato in prima serata su Rai 2 non ha atteso le aspettative a livello di ascolti. Nonostante la grande concorrenza del martedì sera,tutta la ...Francesca Fagnani e il suoapprodano in prima serata su Rai 2, e il graffio non cambia: è sempre profondo e incisivo. Ad ... che ha rilasciato l'unica intervistala partecipazione a Sanremo . ...

Francesca Fagnani torna a Belve dopo Sanremo: il debutto in prima ... Stile e Trend Fanpage

Wanda Nara a Belve, il tradimento di Icardi: «Dopo tanti anni sono abituata...» ilmattino.it

Anna Oxa, dopo Sanremo parla a «Belve»: «Il voto Il voto non esiste, è ciò che hai trasferito fuori» Corriere del Mezzogiorno

La Russa dopo Belve: «Sui figli gay avrei dovuto dire “non lo so”. L’importante è rispettare l’identità... Corriere della Sera

"La Russa dovrebbe dimettersi". L'opposizione attacca dopo Belve L'HuffPost

Francesca Fagnani è una delle conduttrici e delle giornaliste più in voga del momento. Quanto guadagna Ecco il suo cachet e quello che sappiamo.Intervistata da Francesca Fagnani a Belve, la showgirl e influencer spiega come appare all’universo femminile: «Sono più amata che odiata» ...