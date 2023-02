“Dopo 14 anni d’amore la nostra storia è finita”, Gilles Rocca sulla rottura con Miriam Galanti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati. Ad annunciare la rottura è stato proprio l’ex naufrago, che durante la sua esperienza all’Isola dei famosi aveva parlato tanto della storia d’amore con la ex compagna. Su Instagram, Rocca si è lasciato andare in un lungo post, raccontando quello che è accaduto e confidandosi con i fan. Dopo che da settimane appariva solo sui social network, Gilles Rocca ha rotto il silenzio: Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… La risposta è una sola… Dopo 14 ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 22 febbraio 2023)si sono lasciati. Ad annunciare laè stato proprio l’ex naufrago, che durante la sua esperienza all’Isola dei famosi aveva parlato tanto dellacon la ex compagna. Su Instagram,si è lasciato andare in un lungo post, raccontando quello che è accaduto e confidandosi con i fan.che da settimane appariva solo sui social network,ha rotto il silenzio: Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… La risposta è una sola…14 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmbEspItalia : La Madonna del pesce di Raffaello ?? torna a Napoli dopo quattrocento anni. ?????????? ?? @Capodimonte_mus - borghi_claudio : @PerrottaOrlando Settembre DUEMILAEDODICI ?? e, more solito, avevo ragione da vendere. Meno male che ci arriviamo og… - ItaliaViva : Dopo anni di opposizione a semplificare e banalizzare i problemi, finalmente Meloni si confronta con le difficoltà… - annalisalisi072 : RT @pattyfra1: MARIA ROSA BARONE - Puglia ??MARIA??CERCA CASA ?? 3 anni tg media contenuta vaccinata microchippata sterilizzata buonissima… - Sbrn65 : RT @Frances02105357: 'Gli USA sono il più grande guerrafondaio. In 240 anni di storia, gli USA non hanno combattuto solo per 16 anni', ha d… -