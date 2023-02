Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Conference League, ok il Trabzonspor. Colpo Partizan, cade l'Anderlecht: Nel playoff di andata bene il Qarabag che… - infobetting : AEK Larnaca-Dnipro-1 (Conference League, 16-02-2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici -

Utd - Barcellona 21:00 Rennes - Shakhtar 21:00 Union Berlino - Ajax 21:00 Roma - Salisburgo CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 18:45 CFR Cluj - Lazio 18:45- 1 -Larnaka 18:45 Partizan - Sheriff ...Utd - Barcellona 21:00 Rennes - Shakhtar 21:00 Union Berlino - Ajax 21:00 Roma - Salisburgo CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 18:45 CFR Cluj - Lazio 18:45- 1 -Larnaka 18:45 Partizan - Sheriff ...

Dnipro-1-AEK Larnaca (Conference League, 23-02-2023 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Dnipro 1-AEK Larnaca, il pronostico: padroni di casa favoriti, ma ... Footballnews24.it

AEK Larnaca-Dnipro, le formazioni ufficiali: tutte le scelte Calciomercato.com

AEK Larnaca-Dnipro-1 (Conference League, 16-02-2023 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Cosa guardare nel ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione ... UEFA.com

Nella gara di ritorno dei sedicesimi di Conference League si sfidano Dnipro-1 e AEK Larnaca: giovedì 23 febbraio alle ore 18:45 ...UEFA Europa League and Conference League knockout round play-offs this week (kick-offs 2000 GMT unless stated): Thursday, February 23 Europa League, second leg Midtjylland (DEN) v Sporting Lisbon (POR ...