Dl Carburanti, ok della Camera: obbligo cartelli prezzi, multe più leggere (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA – Resta l’obbligo per i distributori di Carburanti di esporre il prezzo medio regionale sulla reta non autostradale e il prezzo medio nazionale sulle autostrade, ma le multe per chi non lo rispetta sono attenuate. Creazione di un’app specifica da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy per consentire ai consumatori L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dal Cdm via libera al decreto sulla trasparenza dei prezzi dei Carburanti Decreto energia 2022: tutte le misure previste Caro energia e legge di bilancio, contributo straordinario di 400 milioni Opere pubbliche: le risorse stanziate dalla manovra 2023 Trasporti pubblici locali, in arrivo 150 milioni di euro Caro carburante: come risparmiare ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA – Resta l’per i distributori didi esporre il prezzo medio regionale sulla reta non autostradale e il prezzo medio nazionale sulle autostrade, ma leper chi non lo rispetta sono attenuate. Creazione di un’app specifica da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy per consentire ai consumatori L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dal Cdm via libera al decreto sulla trasparenza deideiDecreto energia 2022: tutte le misure previste Caro energia e legge di bilancio, contributo straordinario di 400 milioni Opere pubbliche: le risorse stanziate dalla manovra 2023 Trasporti pubblici locali, in arrivo 150 milioni di euro Caro carburante: come risparmiare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CenturrinoLuigi : RT @con_la_J: Otto miliardi per armi ci sono, otto miliardi per abbassare i #carburanti e il costo della vita no. #dimartedi #MeloniBugiard… - Stefano___1970 : RT @con_la_J: Otto miliardi per armi ci sono, otto miliardi per abbassare i #carburanti e il costo della vita no. #dimartedi #MeloniBugiard… - damorantonio : RT @con_la_J: Otto miliardi per armi ci sono, otto miliardi per abbassare i #carburanti e il costo della vita no. #dimartedi #MeloniBugiard… - con_la_J : Otto miliardi per armi ci sono, otto miliardi per abbassare i #carburanti e il costo della vita no. #dimartedi… - MarcoOcchiuzzo : RT @Montecitorio: 155 voti favorevoli, 103 contrari, 3 astenuti. Sì della Camera alle disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei pr… -