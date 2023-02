Djokovic: «Io e Nadal, come “vecchietti”, ci assicuriamo che i giovani non vincano tornei» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Aveva convocato la stampa oggi pomeriggio, Novak Djokovic, e tutti si erano affrettati ad anticipare il contenuto della conferenza del tennista. Molti si aspettavano chiarimenti sull’infortunio che non gli ha impedito di vincere gli Australian Open, altri invece si aspettavano chiarimenti sulla sua partecipazione all’Indian Wells e agli Us Open. Sono tutti rimasti soddisfatti a metà. Nella sua conferenza stampa, Djokovic si è soffermato sulla sua rivalità con Nadal. Marca ha riportato le sue parole: «Ogni atleta che gioca ad alto livello e ottiene risultati ha critici che in qualche modo speculeranno sulla credibilità o meno di una cosa del genere. Non ho tempo in questo momento per aggiornarmi su ogni storia che esce su Internet. Io sapere qual è la verità, e il direttore dell’Australian Open ha detto qual era la natura ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Aveva convocato la stampa oggi pomeriggio, Novak, e tutti si erano affrettati ad anticipare il contenuto della conferenza del tennista. Molti si aspettavano chiarimenti sull’infortunio che non gli ha impedito di vincere gli Australian Open, altri invece si aspettavano chiarimenti sulla sua partecipazione all’Indian Wells e agli Us Open. Sono tutti rimasti soddisfatti a metà. Nella sua conferenza stampa,si è soffermato sulla sua rivalità con. Marca ha riportato le sue parole: «Ogni atleta che gioca ad alto livello e ottiene risultati ha critici che in qualche modo speculeranno sulla credibilità o meno di una cosa del genere. Non ho tempo in questo momento per aggiornarmi su ogni storia che esce su Internet. Io sapere qual è la verità, e il direttore dell’Australian Open ha detto qual era la natura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Djokovic: «Io e Nadal, come “vecchietti”, ci assicuriamo che i giovani non vincano tornei» In conferenza: «Nadal è… - AriannaNardi : #Djokovic: 'Alcaraz ha già caratteristiche di un giocatore maturo per il modo in cui si comporta dentro e fuori dal… - giovannipelazzo : #Djokovic ?????? 'Alcaraz sta giocando ad un livello molto alto ed è apprezzato in tutto il mondo, però il mio maggio… - Fufurbizio : Una discrimine che va sempre tenuta conto nel confronto tra sti 3 è che Nadal all’inizio ha dovuto affrontare la mi… - Qlcheparla : @SandroSca_rpa Ma a tutti coloro che dicono che viene a noia, ma che concezione dello sport avete? Nel tennis Feder… -