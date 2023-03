Ditonellapiaga ospite della serata Hip-Hop It’s The Joint! a Largo Venue (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Al via giovedì 2 marzo a Largo Venue il nuovo appuntamento con le serate Hip-Hop firmate It’s The Joint! Questa volta l’ospite dell’evento sarà la musicista romana Margherita Carducci, meglio conosciuta come Ditonellapiaga. It’s The Joint! è un evento Hip-Hop con musica suonata dal vivo, una piattaforma dove si incontrano musicisti, cantanti, rapper, DJ e beatboxer per superare confini e generi musicali. Questo è It’s The Joint! dove una volta al mese la resident band Dumbo Station insieme a Danno dei Colle Der Fomento e alla crew Do Your Thang, condurranno la serata coinvolgendo numerosi ospiti a esibirsi con loro sul palco. La special guest del mese di marzo è la cantautrice ... Leggi su atomheartmagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Al via giovedì 2 marzo ail nuovo appuntamento con le serate Hip-Hop firmateTheQuesta volta l’dell’evento sarà la musicista romana Margherita Carducci, meglio conosciuta comeTheè un evento Hip-Hop con musica suonata dal vivo, una piattaforma dove si incontrano musicisti, cantanti, rapper, DJ e beatboxer per superare confini e generi musicali. Questo èThedove una volta al mese la resident band Dumbo Station insieme a Danno dei Colle Der Fomento e alla crew Do Your Thang, condurranno lacoinvolgendo numerosi ospiti a esibirsi con loro sul palco. La special guest del mese di marzo è la cantautrice ...

