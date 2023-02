Disinnesco bomba al centro di Avezzano | iniziato piano per evacuazione e messa in sicurezza

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'Aquila - "Questa abitazione o attività rientra nella zona 'a rischio '. È, quindi, da evacuare per il tempo necessario alle operazioni di. Durante le operazioni sarà vietato trovarsi all'interno dell'area interdetta". Comincia così il testo del Vademecum predisposto dal Comune diper informare, in maniera capillare, omogenea ed esaustiva, la parte di popolazione interessata - circa 20 mila cittadini - dalle operazioni di bonifica dell'ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovato in via Opi il 10 febbraio scorso. Il Comune ha messo in campo una task force e blindato la zona rossa contro i furti e lo sciacallaggi e oggi ha dato il via alla distribuzione della brochure informativa per l'attività diprevista domenica prossima, 26 febbraio, per il trasporto e il brillamento ...