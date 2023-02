Disastro Liverpool col Real Madrid, la stampa inglese non perdona: “Vergogna inaccettabile” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Da 2-0 a 2-5 e un piede e tre quarti fuori dalla Champions League con il campionato in cui si è fuori dai primi quattro posti. Il Liverpool sta vivendo una stagione Disastrosa e dopo il clamoroso ko col Real Madrid negli ottavi della coppa più prestigiosa la stampa inglese non perdona i Reds di Klopp: in prima pagina il Sun scrive con un gioco di parola “Di5grace”, vale a dire “Vergogna”, utilizzando il numero 5 come i gol subiti da Alisson. “Barcollanti” per il Mirror Sport, “Ripped to Shreds” (“Fatto a pezzi”) scritto da Daily Express. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Da 2-0 a 2-5 e un piede e tre quarti fuori dalla Champions League con il campionato in cui si è fuori dai primi quattro posti. Ilsta vivendo una stagionesa e dopo il clamoroso ko colnegli ottavi della coppa più prestigiosa lanoni Reds di Klopp: in prima pagina il Sun scrive con un gioco di parola “Di5grace”, vale a dire “”, utilizzando il numero 5 come i gol subiti da Alisson. “Barcollanti” per il Mirror Sport, “Ripped to Shreds” (“Fatto a pezzi”) scritto da Daily Express. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Disastro #Liverpool col Real Madrid, la stampa inglese non perdona: 'Di5grace', 'Vergogna inaccettabile' - SantaLeonor13 : RT @Gazzetta_it: Disastro Liverpool, con il Real è la peggior sconfitta europea di sempre in casa #LiverpoolRealMadrid - GRealta : @Spina14_acm C'è una differenza in termini di spesa, fra la premier e il resto del mondo, che dovrebbero ammazzare… - infoitsport : Disastro Liverpool, con il Real la peggior sconfitta europea di sempre ad Anfield - QueiDanni : @Gazzetta_it direi capolavoro Real piu’ che disastro Liverpool -