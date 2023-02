Dire ‘tu non puoi capire’ a chi non ha figli non è inclusivo Le aziende ripartano da qui

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) di Marcella Loporchio* Ma che colore ha l’inclusione? Il fucsia al femminile e l’azzurro al maschile? E gli altri colori dell’arcobaleno li lasciamo fuori alla libertà d’interpretazione? No, non credo valga questa indicazione, perché se nei contesti aziendali si parla e si cerca di creare le giuste condizioni affinché le persone, di qualsiasi genere, etnia, colore, credo e così via si sentano rappresentate è necessario prendere in considerazione tutti i colori e le loro sfumature. La tematica è meno semplicistica di come la sto scrivendo ed è ormai attuale più che mai, vista anche la spinta verso la Certificazione di Parità di Genere che stanno avendo tutte le. Partire e ritornare ai concetti di persona e rispetto è fondamentale. Se da un lato si investe in azioni che vadano a supporto del benessere aziendale e a offrire soluzioni che gratifichino gli sforzi ...