Dipendenti dalla Cina o tutelati dal protezionismo? Gli esperti si dividono sulle conseguenze del passaggio Ue all’auto elettrica – Le interviste (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La scorsa settimana, l’Unione Europea ha dato il suo ok definitivo al divieto, a partire dal 2035, di vendere nuove automobili a diesel e benzina. Una decisione destinata a rivoluzionare l’industria europea dell’automotive, nel tentativo di rendere più sostenibile il settore dei trasporti. Accanto alle sfide dell’occupazione e della tutela ambientale, c’è un altro ambito in cui la svolta verso la mobilità elettrica potrebbe avere conseguenze: le relazioni internazionali. Ad oggi, la Cina ha una quota di mercato pari al 70% delle batterie prodotte nel mondo. E i materiali necessari alla produzione delle batterie – litio, cobalto e terre rare – sono concentrati in pochi paesi in Africa e in Sud America. Gli esperti di geopolitica sono d’accordo nel ritenere che la decisione di Bruxelles avrà conseguenze ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La scorsa settimana, l’Unione Europea ha dato il suo ok definitivo al divieto, a partire dal 2035, di vendere nuove automobili a diesel e benzina. Una decisione destinata a rivoluzionare l’industria europea dell’automotive, nel tentativo di rendere più sostenibile il settore dei trasporti. Accanto alle sfide dell’occupazione e della tutela ambientale, c’è un altro ambito in cui la svolta verso la mobilitàpotrebbe avere: le relazioni internazionali. Ad oggi, laha una quota di mercato pari al 70% delle batterie prodotte nel mondo. E i materiali necessari alla produzione delle batterie – litio, cobalto e terre rare – sono concentrati in pochi paesi in Africa e in Sud America. Glidi geopolitica sono d’accordo nel ritenere che la decisione di Bruxelles avrà...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ricpuglisi : RT @QuinziUgo: A Via Luzzatti c'è la ASL e a Via di Sant'Erasmo il complesso dell'Ospedale San Giovanni-Addolorata. Entrambi direttamente d… - lamescolanza : Nuovo progetto all’interno del welfare Italo, dedicato ai figli dei dipendenti. L’azienda lancia Future Young Lead… - MarkChierici : Eliminano il contante? Un click vi potrà bloccare in un istante. Userete solo auto a batteria? Sarete dipendenti to… - QuinziUgo : A Via Luzzatti c'è la ASL e a Via di Sant'Erasmo il complesso dell'Ospedale San Giovanni-Addolorata. Entrambi diret… - InfoCilentoWeb : Il question time del consigliere regionale: “Nessuna misura messa in campo dalla Giunta per 165 lavoratori” -