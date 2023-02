Dino Giarrusso, dal neo Pd la sfuriata sui migranti in linea con Meloni: «Sbarchi continui e Bruxelles dov’é?» – Il video (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dino Giarrusso denuncia la situazione in cui versa di Lampedusa, dove centinaia di migranti continuano a sbarcare e le strutture faticano a gestire la situazione. L’hotspot dell’isola, ovvero il centro deputato ad accogliere gli immigrati e registrare i loro dati personali, può ospitare tra le 300 e le 400 persone, ma stando a quanto riferisce l’ex iena ed eurodeputato del Movimento 5 Stelle al momento «risultano oltre 2.000 migranti». Dopo aver aderito al Partito Democratico per sostenere la candidatura di Stefano Bonaccini, Giarrusso torna così su uno dei temi caldi che da anni divide i partiti politici italiani e anche i Paesi europei. Ed è proprio contro la presunta cecità dell’Ue che l’ex pentastellato vuole puntare il dito. «Si tratta di un problema europeo, nonostante l’Europa finga di non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023)denuncia la situazione in cui versa di Lampedusa, dove centinaia dicontinuano a sbarcare e le strutture faticano a gestire la situazione. L’hotspot dell’isola, ovvero il centro deputato ad accogliere gli immigrati e registrare i loro dati personali, può ospitare tra le 300 e le 400 persone, ma stando a quanto riferisce l’ex iena ed eurodeputato del Movimento 5 Stelle al momento «risultano oltre 2.000». Dopo aver aderito al Partito Democratico per sostenere la candidatura di Stefano Bonaccini,torna così su uno dei temi caldi che da anni divide i partiti politici italiani e anche i Paesi europei. Ed è proprio contro la presunta cecità dell’Ue che l’ex pentastellato vuole puntare il dito. «Si tratta di un problema europeo, nonostante l’Europa finga di non ...

