"Dimissioni Delmastro? Idea velleitaria". Così Nordio chiude il caso politico (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Carlo Nordio ha ricordato alla Camera come l'avviso di garanzia non possa costituire un oggetto di Dimissioni: "Oggi riguarda Delmastro e in un domani potrebbe riguardare ciascuno di voi" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Carloha ricordato alla Camera come l'avviso di garanzia non possa costituire un oggetto di: "Oggi riguardae in un domani potrebbe riguardare ciascuno di voi"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Nordio: “Dimissioni Delmastro? È metafisica”. E avverte i pm: “Se giudicassero l’atto segreto potrebbe crearsi un p… - EnricoLetta : Abbiamo da subito chiesto le dimissioni di #DelMastro e #Donzelli per la gravità politica e istituzionale del loro… - serracchiani : Le indagini su #Delmastro faranno il loro corso. Noi chiediamo le dimissioni per come ha utilizzato il suo ruolo e… - GRonchieri : RT @fattoquotidiano: Nordio: “Dimissioni Delmastro? È metafisica”. E avverte i pm: “Se giudicassero l’atto segreto potrebbe crearsi un prob… - ZenatiDavide : Nordio: Delmastro? Velleitaria l’ipotesi di dimissioni: non possono dipendere dal pm: «Le dimissioni dell'onorevole… -