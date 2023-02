Dimensionamento scolastico | 900 alunni per avere un DS e un DSGA Bonaccini e Salomoni | “Attacco alla scuola pubblica | chiusure in montagna e aree interne”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) "La Giunta regionale formalizza la costituzione in giudizio davantiConsulta contro le parti della Legge statale di Bilancio sulla riorganizzazione della rete scolastica, nelle quali si alza a 900 studenti la soglia minima per poteruna autonomia scolastica con un proprio dirigente, col rischio, di fatto, di accorpamenti e riduzione del numero delle autonomie, e quindi delle scuole gestite dalle stesse, in particolare nelle, periferiche e nei comuni montani". Così una nota della Regione Emilia Romagna. L'articolo .