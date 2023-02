Diffidati Inter-Porto, i calciatori a rischio squalifica in vista del ritorno (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Inter, dopo il successo in campionato ottenuto sull’Udinese, torna sul palcoscenico Internazionale per affrontare il Porto nel match del Giuseppe Meazza valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Gli uomini guidati da Simone Inzaghi hanno bisogno di portare a casa la vittoria per indirizzare in maniera positiva in doppio confronto, ma in vista della gara di ritorno al Do Dragao di martedì 14 marzo dovranno fare attenzione ai cartellini gialli. Nella lista Diffidati nerazzurra, infatti, figurano due calciatori molto importanti come Lautaro Martinez ed Alessandro Bastoni. Per quanto riguarda i Portoghesi, invece, non ci sono giocatori che salterebbero il ritorno in caso di ammonizione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’, dopo il successo in campionato ottenuto sull’Udinese, torna sul palcosceniconazionale per affrontare ilnel match del Giuseppe Meazza valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Gli uomini guidati da Simone Inzaghi hanno bisogno di portare a casa la vittoria per indirizzare in maniera positiva in doppio confronto, ma indella gara dial Do Dragao di martedì 14 marzo dovranno fare attenzione ai cartellini gialli. Nella listanerazzurra, infatti, figurano duemolto importanti come Lautaro Martinez ed Alessandro Bastoni. Per quanto riguarda ighesi, invece, non ci sono giocatori che salterebbero ilin caso di ammonizione. SportFace.

