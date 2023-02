Per il legale " dire che la giovane ha preteso un rapporto sessuale cone che quindi è avvenuta la violenza appare irreale". "Non c'è nulla per cui oggipuò essere condannato" ha ...ha ucciso Pamela se fosse qui gli direi: tu l'hai uccisa, tu sei un omicida. Si parte ... e le arringhe di parte civile (l'avvocato Marco Valerio Verni per i familiari) e(avvocati ...

Difesa Oseghale, violenza sessuale su Pamela non è provata - Lazio Agenzia ANSA

Difesa Oseghale, violenza sessuale su Pamela non è provata La Sicilia

Difesa Oseghale, violenza sessuale su Pamela non è provata ... Agenzia ANSA

Omicidio di Pamela Mastropietro, chiesta la conferma dell'ergastolo ... Cronache Maceratesi

Pamela Mastropietro, chiesta la conferma dell'ergastolo per Oseghale Repubblica Roma

Ha invitato "la Corte ad ignorare il clamore e le aspettative di vendetta e ad attenersi alle risultanze processuali senza perseguire un fine che non si sposa con la giustizia" l'avvocato Rosario Matr ...Dalla sentenza, che si attende in serata, dipenderà il calcolo della condanna. Se l'aggravante della violenza sessuale dovesse cadere, per ...