Diesel e benzina, così in 70mila perderanno il lavoro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I tempi imposti dall'Europa per dire addio alla produzione di auto a benzina e a Diesel mettono a rischio l'economia italiana. La conversione green in tempi troppo rapidi rischia di andare a beneficio di pochi ma a svantaggio di molti, soprattutto delle classi meno agiate. 70.000 posti di lavoro a rischio – Ilovetrading"Lo stop alle auto Diesel e benzina dal 2035 decretato dal Parlamento europeo è il frutto a mio avviso di una visione miope, ancora ideologica, che prescinde dalla realtà, come se nulla fosse accaduto nel frattempo". A dirlo è il ministro per le Imprese ed in Made in Italy, Adolfo Urso, che ora punta a sfruttare la clausola di revisione che matura nel 2026 e intanto dice no ai nuovi motori Euro7. Urso spiega che la guerra in corso tra Russia e Ucraina dovrebbe averci insegnato che non si ...

