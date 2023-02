Dieci palestinesi uccisi a Nablus in un raid dei militari di Israele. Oltre 100 feriti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Scontri nella città della Cisgiordania. Tra le vittime c'è Hussam Bassam Isleem, ritenuto fra i responsabili dell'uccisione del soldato israeliano Ido Baruch lo scorso ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Scontri nella città della Cisgiordania. Tra le vittime c'è Hussam Bassam Isleem, ritenuto fra i responsabili dell'one del soldato israeliano Ido Baruch lo scorso ...

