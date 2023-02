Diastasi addominale, cos'è e come prevenirla (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un problema spesso sottovalutato o comunque sentito solo a livello estetico, la Diastasi addominale è soprattutto un problema funzionale: per questo va curata correttamente Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un problema spesso sottovalutato o comunque sentito solo a livello estetico, laè soprattutto un problema funzionale: per questo va curata correttamente

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ntn464 : RT @btlitalia: ?? Siamo lieti di invitarvi alla relazione della Dottoressa Francesca Palumbo su tema Sistema Hifem per la riduzione non chir… - btlitalia : ?? Siamo lieti di invitarvi alla relazione della Dottoressa Francesca Palumbo su tema Sistema Hifem per la riduzione… - newsbiella : Diastasi addominale, i primi sintomi che la rivelano -