Diabete | la storia | “Sei anni fa ho scelto un pancreas artificiale fai da te per mio figlio”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il nome parla chiaro: “We are not waiting”. Lo hauna comunità di genitori di bimbi e ragazzi condi tipo 1 come ‘hashtag’ per un movimento nato e cresciuto online in tutto il mondo, con l’obiettivo di dare “una risposta al bisogno di sistemi automatizzati di somministrazione di insulina fin dalla tenera età”. Questa comunità “si è detta che le aziende stavano andando troppo lentamente per soddisfare le necessità dei bambini, degli adolescenti condi tipo 1 e delle loro famiglie”, e ha “deciso di unire gli sforzi a livello globale. C’era chi faceva il programmatore informatico, chi l’ingegnere. Sono state messe insieme competenze e si è deciso di cominciare a lavorare su un algoritmo da produrre open source in una rete aperta a tutti noi che volessimo contribuire. Pian piano, con le correzioni e ...