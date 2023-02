Di Nella, Gualtieri rompe (alla buon’ora) il silenzio della sinistra: “Distruzione della corona gesto vile” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) C’è voluta un’intera giornata di sollecitazioni e condanne perché il sindaco Roberto Gualtieri rompesse il silenzio e si decidesse a condannare il grave atto di vandalismo che ha colpito la memoria di Paolo Di Nella, con la Distruzione la notte scorsa della corona d’alloro posta presso la targa che lo ricorda a Villa Chigi, avvenuta per altro nell’ambito di una notte di raid che non ha risparmiato il murales e il monumento per Francesco Cecchin e alcune sedi politiche. «Incendiare la corona d’alloro in ricordo di Paolo Di Nella è un gesto vile e inqualificabile che condanniamo fermamente. Nessuna rivendicazione politica può sconfinare in un simile atto barbaro e violento», ha scritto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) C’è voluta un’intera giornata di sollecitazioni e condanne perché il sindaco Robertosse ile si decidesse a condannare il grave atto di vandalismo che ha colpito la memoria di Paolo Di, con lala notte scorsad’alloro posta presso la targa che lo ricorda a Villa Chigi, avvenuta per altro nell’ambito di una notte di raid che non ha risparmiato il murales e il monumento per Francesco Cecchin e alcune sedi politiche. «Incendiare lad’alloro in ricordo di Paolo Diè une inqualificabile che condanniamo fermamente. Nessuna rivendicazione politica può sconfinare in un simile atto barbaro e violento», ha scritto ...

