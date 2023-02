Di Maria mai visto così: in campionato mezzo flop, ma in Europa… (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Di Maria ha siglato un record che per il momento nessun altro giocatore della Juve ha potuto realizzare: ecco cosa c’è di speciale. La premessa fatta a inizio articolo ci porta a considerare un punto fondamentale: se Di Maria gioca bene di speciale non c’è niente. Sappiamo tutti come la sua tecnica sopraffina sia in grado di abbattere ogni ostacolo. La PresseAnche a un’età ormai calcisticamente matura ci troviamo davanti a un giocatore la cui classe è indiscutibile. Inizialmente si pensava che una volta arrivato a Torino il suo focus principale fosse solo quello sui Mondiali. Invece non è stato così. Alla ripresa del campionato e una volta tornato dall’infortunio si è rivelato il protagonista che tutti speravano potesse essere. Giocate di classe e colpi da fenomeno sono sempre stati una costante che non è mai ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Diha siglato un record che per il momento nessun altro giocatore della Juve ha potuto realizzare: ecco cosa c’è di speciale. La premessa fatta a inizio articolo ci porta a considerare un punto fondamentale: se Digioca bene di speciale non c’è niente. Sappiamo tutti come la sua tecnica sopraffina sia in grado di abbattere ogni ostacolo. La PresseAnche a un’età ormai calcisticamente matura ci troviamo davanti a un giocatore la cui classe è indiscutibile. Inizialmente si pensava che una volta arrivato a Torino il suo focus principale fosse solo quello sui Mondiali. Invece non è stato. Alla ripresa dele una volta tornato dall’infortunio si è rivelato il protagonista che tutti speravano potesse essere. Giocate di classe e colpi da fenomeno sono sempre stati una costante che non è mai ...

