Di Lorenzo | “Questo Napoli ci crede Ecco come è nato il mio gol”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Giovanni Di, capitano delha parlato ai microfoni di SKY Sport dopo la vittoria contro l’Eintracht di Francoforte. Ilha ottenuto una vittoria importante contro l’Eintracht Francoforte nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, con Diche ha contribuito al successo con un gol. A fine gara il capitano azzurro ha parlato ai microfoni di SKY Sport. Il terzino ha espresso la sua felicità per la vittoria e ha spiegato il suo gol. EINTRACHT-: LE PAROLE DI DIDiha affermato che ilavrebbe dovuto sfruttare meglio alcune occasioni, ma che alla fine sono stati tutti bravi. Ha aggiunto che la squadra è felice per la vittoria, in quanto sapevano che sarebbe stata una partita ...

... prima di trovarlo finalmente col sinistro di Di. L'Eintracht era in 10 già da 5 minuti, ... Senza il francese, ma soprattutto conNapoli, al ritorno per l'Eintracht pare impossibile anche ...Chi fermeràNapoli In Italia non ci riesce nessuno e anche in Europa la Banda Spalletti conferma tutte ... Al 34' l'apparente svolta, con Diche lancia benissimo Lozano, il messicano tira ...

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e autore del definitivo 0-2, ha commentato la vittoria sul campo dell'Eintracht Francoforte ai microfoni di Sky ...Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e autore del definitivo 0-2, ha commentato la vittoria sul campo dell'Eintracht Francoforte ai microfoni di Sky Sport: " Qualche occasione dovevamo sfruttarla ...