Di Lorenzo predica calma in vista del ritorno: messaggio da leader in diretta! (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Giovanni Di Lorenzo ha parlato al termine della partita di Champions League ai microfoni Sky Sport. Evidente la soddisfazione del capitano del Napoli per il trionfo dei suoi per 2-0 a Francoforte contro l'Eintracht, un risultato che mette decisamente in discesa i discorsi per la qualificazione ai quarti di finale in vista del ritorno al Maradona. Di seguito quanto riportato: Mancato terzo gol: "Qualche occasione dovevamo sfruttarla meglio ma siamo contenti di questa vittoria contro una squadra importante. Bravi tutti". Vittoria da grande: "Lo sapevamo che era difficile, c'è stato un inizio un po' contratto poi siamo usciti alla distanza col palleggio e la qualità". Il gol: "Segnare in Champions è stupendo, quest'anno è la seconda volta che mi capita e non ne sono abituato (ride, ndr). Sono contento per la squadra, abbiamo ...

