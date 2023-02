Di Lorenzo, l’agente: “Ricorda Lahm? Se lo dice l’intenditore Di Canio. Grande capitano” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) l’agente di Giovanni Di Lorenzo risponde all’accostamento del suo assistito con Lahm, come detto da Paolo Di Canio Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, applaude la prestazione del suo assistito al “Deutsche Bank Park” di Francoforte. In diretta ai microfoni di CalcioNapoli24, si sofferma sul presente e sul futuro del capitano azzurro: “Il Napoli è di sicuro una delle migliori squadre in Europa, che gioca un calcio bellissimo. I complimenti più belli sono quelli sugli aspetti umani. Quando si dice che Di Lorenzo è un Grande capitano vuol dire che è in primis un Grande uomo. Ieri è stata una serata bellissima, l’ennesima nella carriera di Giovanni e del Napoli. Ricorda ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 febbraio 2023)di Giovanni Dirisponde all’accostamento del suo assistito con, come detto da Paolo DiMario Giuffredi, agente di Giovanni Di, applaude la prestazione del suo assistito al “Deutsche Bank Park” di Francoforte. In diretta ai microfoni di CalcioNapoli24, si sofferma sul presente e sul futuro delazzurro: “Il Napoli è di sicuro una delle migliori squadre in Europa, che gioca un calcio bellissimo. I complimenti più belli sono quelli sugli aspetti umani. Quando siche Diè unvuol dire che è in primis unuomo. Ieri è stata una serata bellissima, l’ennesima nella carriera di Giovanni e del Napoli....

