Designazioni 26ª giornata

SERIE C "GIORNATA 2022/2023 GIRONE A ARZIGNANO V PORDENONE. Luca Angelucci Foligno Luca Feraboli Brescia Fabrizio Giorgi Legnano Nicolo' Rodigari Bergamo JUVENTUS NEXT GEN PIACENZA ...SERIE C "GIORNATA 2022/2023 GIRONE A ARZIGNANO V PORDENONE. Luca Angelucci Foligno Luca Feraboli Brescia Fabrizio Giorgi Legnano Nicolo' Rodigari Bergamo JUVENTUS NEXT GEN PIACENZA ...