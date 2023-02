Derby Torino, Juric apre il Filadelfia ai tifosi in vista della Juventus (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ivan Juric ha deciso di aprire le porte del Filadelfia ai tifosi, in vista del Derby di Torino di martedì 28 febbraio. L’appuntamento al centro sportivo dei granata è fissato per domenica 26 dalle ore 11:15, con il tecnico del Toro che prova così a caricare tutto l’ambiente in vista della stracittadina contro la Juventus. È infatti dal 1995 che i granata non vincono il Derby di Torino in trasferta, mentre risale ormai a diversi anni fa, otto, l’ultimo successo in generale del Toro contro la Vecchia Signora. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ivanha deciso di aprire le porte delai, indeldidi martedì 28 febbraio. L’appuntamento al centro sportivo dei granata è fissato per domenica 26 dalle ore 11:15, con il tecnico del Toro che prova così a caricare tutto l’ambiente instracittadina contro la. È infatti dal 1995 che i granata non vincono ildiin trasferta, mentre risale ormai a diversi anni fa, otto, l’ultimo successo in generale del Toro contro la Vecchia Signora. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Impossibile dimenticare questo goal nel derby ?? Riempiamo lo Stadium per Juve-Torino ???? - sportface2016 : #Derby di #Torino, #Juric apre le porte del Filadelfia ai tifosi in vista della #Juventus - juventino778 : RT @juventusfc: Impossibile dimenticare questo goal nel derby ?? Riempiamo lo Stadium per Juve-Torino ???? - Toro_News : ?? | NEWS Allenamento a porte aperte per il #Torino in vista del #derbydellaMole. I dettagli?? - sunday_ky : @DonDie_Sospeso @ZaLatan23 Ho visto solo ora la designazione per il derby di Torino ?? Non che serva l'arbitro in qu… -