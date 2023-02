Del Piero | «Dzeko dà più soluzioni all’Inter | si merita la titolarità Lukaku…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Delha parlato del dualismo trae Lukaku. L’attaccante bosniaco giocherà titolare dal primo minuto in Inter-Porto. L’ex campione del Mondo ne ha parlato su Sky Sport DIVERSI ? Alex Delanalizza i due attaccanti nerazzurri: «può dare un po’ di tutto, permettedi gioco diverseperché gioca di più con la squadra, viene in contro, lancia gli altri come Barella. Con Lukaku c’è da fare un altro gioco, inutile che ci giriamo intorno.siquesta chance, è in forma. Lukaku ha la possibilità di partire più tranquillo ed entrare con voglia e determinazione. Deve riuscire a tirare fuori qualcosina in più». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...